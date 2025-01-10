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        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişi toprağa verildi, 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:40
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        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişi toprağa verildi, 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Gölbası-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mahmut Hamurcu (41), Zeliha Hamurcu (65) ve Sevim Atlı'nın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Hanifi Atlı ve Havva Bilgin ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Filiz Atlı ve Abdulsamet Atlı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanifi Atlı ve Havva Bilgin'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Ölen 5 kişi için Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Yakınlarının cenazede uzun süre gözyaşı döktüğü 5 kişi, namazın ardından toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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