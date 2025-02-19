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        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu

        ADIYAMAN'da, şantiyede kontrolden çıkan iş makinesini, tehlikeye rağmen, operatörün durdurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:25
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        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu
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        ADIYAMAN'da, şantiyede kontrolden çıkan iş makinesini, tehlikeye rağmen, operatörün durdurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        6 Şubat 2023 depremi sonrası depremzedeler için konutların inşa edildiği İndere bölgesindeki şantiye alanında devam eden çalışmada, iş makinesi kontrolden çıkıp dönmeye başladı. İş makinesini kontrol altına almaya çalışan operatör, kabine girmek için harekete geçti. Hızla dönen iş makinesinin arasından kabine ulaşmaya çalışan operatör, paletlerin arasına düştü. Operatör, tehlikeye rağmen yeniden kalktı ve ikinci denemesinde kabine girip iş makinesini durdurdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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