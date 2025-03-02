Adıyaman'da evde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gülten'e ait iki katlı müstakil evin çatı katından çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye erleri tarafından binada mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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