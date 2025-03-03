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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        ADIYAMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bilal Kurt (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:00
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        ADIYAMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bilal Kurt (62), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 38 HL 806 plakalı otomobil, Hasancık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilal Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bilal Kurt'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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