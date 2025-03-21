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        Bakan Kurum: Hizmet kabiliyetleri olmadığını biliyorduk, tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendik

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor? Bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:00
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        Bakan Kurum: Hizmet kabiliyetleri olmadığını biliyorduk, tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendik
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor? Bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor. Biz bunların hizmette kabiliyetleri olmadıklarını biliyorduk ama tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendik" dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan ve partililerin katıldığı programda konuşan Bakan Kurum, ana muhalefet partisini eleştirdi. Muhalefetin hizmet kabiliyetlerinin olmadığını bildiklerini ama tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle dedi:

        “Bugün sizler de AK Partinin neferleri olarak deprem bölgesinde vefanın temsilcilerisiniz. Peki siz burada milletimizin yarınları için alın teri dökerken adeta yeninden doğruluş destanı yazan bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor? Bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor. Bir hizmete yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar, cevabı o kadar acık ve net ki; hiçbir işe, hiçbir işe, hiçbir projeye güvenmiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetleri olmadıklarını biliyorduk ama tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendik.”

        Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

        “Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de Türkiye’nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. 40 düşünüp bir konuşmaktır. Ve sözün sonuçlarına da katlanmaktır. Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibiyse önce başını ellerinin arasına alacak, o panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek. Demokrasi, siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil, hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde, siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır saçmalıktır.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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