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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

        ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:45
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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
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        ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı. Ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahintepe, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahintepe, bu sabah yaşamını yitirdi.

        MEMLEKETİNE UĞURLANDI

        Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Şahintepe'nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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