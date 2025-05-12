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        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

        ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşen Hanım Tekdemir (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:00
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        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü
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        ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşen Hanım Tekdemir (60), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı YukarıDağlıca köyünde Abacığ Yaylası mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan yaşayan, ziyaret için köye gelen Hanım Tekdemir, bir akrabası ile pancar toplamaya gitti. Tekdemir, iddiaya göre burada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Tekdemir'in cansız bedeni Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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