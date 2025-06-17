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        Adıyaman'da arazi kavgası: 5 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:05
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        Adıyaman'da arazi kavgası: 5 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Karagüveç köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin sonlandırılan kavgada yaralanan A.Ö., M.Ö., İ.O., K.O. ve H.O., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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