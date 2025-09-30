Habertürk
Habertürk
        Otobüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

        Otobüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

        ADIYAMAN'da, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:05
        Otobüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
        ADIYAMAN’da, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. yönetimindeki Yeni Diyarbakır firmasına ait 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı 44 DL 319 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30) yanında bulunan eşi Esmanur (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

