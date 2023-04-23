Çelikhan'da 23 Nisan törenle kutlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Acar'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı tören, öğrencilerin şiir okuması ve müzik dinletisi ile sona erdi.

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