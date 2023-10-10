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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:23
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüt mensuplarına lojistik destek sağladıkları iddiasıyla A.R.A, R.A, M.A, Y.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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