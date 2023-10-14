Adıyaman'da havuza düşen çocuk boğuldu
Adıyaman'ınKahta ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Adıyaman'ınKahta ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Erikdere köyünde ailesinin bahçeye götürdüğü Emirhan Elveren (4), sulamada kullanılan havuza düştü. Aile, Elveren'i havuzdan kendi imkanlarıyla çıkardı.
İhbar üzerine bahçeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elveren'i Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Elveren, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.