İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırmasını kınadı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan vatandaşlar, tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.
- Adıyaman
Adıyaman’daki Demokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar da İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti.
Tekbirler getirerek saldırıları kınayan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kuran'ı Kerim okuyup dua etti.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar bulunan, Filistin ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.
Gruptakiler, gösterilerin ardından dağıldı.
- Malatya
Malatya'da ise Kernek Meydanı Karagözler Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırını protesto etti.
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, tekbirler getirerek, saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.