Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırmasını kınadı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan vatandaşlar, tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.

        - Adıyaman

        Adıyaman’daki Demokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar da İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti.

        Tekbirler getirerek saldırıları kınayan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kuran'ı Kerim okuyup dua etti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar bulunan, Filistin ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

        Gruptakiler, gösterilerin ardından dağıldı.

        - Malatya

        Malatya'da ise Kernek Meydanı Karagözler Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırını protesto etti.

        Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, tekbirler getirerek, saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da "Filistin biziz, biz Filistiniz" konferansı düzenlendi
        Adıyaman'da "Filistin biziz, biz Filistiniz" konferansı düzenlendi
        Adıyaman'da nar hasadı başladı
        Adıyaman'da nar hasadı başladı
        Adıyaman'da minibüsle çarpışan ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı
        Adıyaman'da minibüsle çarpışan ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın Adıyaman'da konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın Adıyaman'da konuştu:
        Sivas Kongresi'ne katılan Reşit Ağar Adıyaman'da canlandırıldı
        Sivas Kongresi'ne katılan Reşit Ağar Adıyaman'da canlandırıldı
        Depremin yaraları sarılıyor: Adıyaman´da Eczacıbaşı TEV İlkokulu açıldı
        Depremin yaraları sarılıyor: Adıyaman´da Eczacıbaşı TEV İlkokulu açıldı