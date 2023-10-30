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        Adıyaman'da yöresel kıyafetlerin resmedildiği sergi açıldı

        Adıyaman'da unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerin resmedildiği sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:50
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        Adıyaman'da yöresel kıyafetlerin resmedildiği sergi açıldı
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        Adıyaman'da unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerin resmedildiği sergi açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Zeynep Hanbay İstanbul'a giderek Büyükşehir Belediyesi'ne ait resim kursuna katıldı.

        Yaklaşık 4 aylık aldığı eğitimden sonra resim çizmeye başlayan Hanbay, kentin son 100 yıllık yöresel kıyafetlerini resmetmeye başladı.

        Yapılan resimler Kommagene Kültür Merkezi'nde sergilemeye başladı.

        İl Kültür Turizm Müdür Vekili Abuzer Gelse, gazetecilere, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

        Bu çalışmanın kentte örnek çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Gelse, "Yöresel giysilerin sergilendiği sergide bulunmaktayız. Adıyamanlı kardeşlerimizi buraya sergimizi gezmeye davet ediyorum. Gerçekten sergiyi gezerken geçmişe sizi götüren ve unutulmaya yüz tutan bir takım değerleri hatırlayabileceğiniz mükemmel bir atmosfer. Adıyaman'ın yöresel giysilerinden tutun bir takım bu figürleri ve kenttin has unsurlara kadar her şeyi burada görmeniz mümkün. Emeği geçen hocamıza teşekkür ederim." dedi.

        Zeynep Hanbay ise depremlerden sonra İstanbul'a gittiğini ve burada kursa katıldığını aldığı eğitimden sonra kentin yöresel kıyafetlerini resmettiğini söyledi.

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