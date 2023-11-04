Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.K. ile H.C, Atatürk Caddesi üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.C. yanındaki tabancayla Y.K'ye ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Y.K, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.