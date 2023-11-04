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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:42
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.K. ile H.C, Atatürk Caddesi üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.C. yanındaki tabancayla Y.K'ye ateş etti.

        112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Y.K, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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