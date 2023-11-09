Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde ellerinde bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Caddede bir süre yürüyüş yapan vatandaşlar, daha sonra dua ederek protestoyu sonlandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
        Adıyaman'da köy öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi
        Adıyaman'da köy öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        13 yerinden bıçakladığı köpeğine 150 dikiş atıldı
        13 yerinden bıçakladığı köpeğine 150 dikiş atıldı
        Adıyaman'da sahibi tarafından bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor
        Adıyaman'da sahibi tarafından bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor
        Köpeğini 10 yerinden bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındı
        Köpeğini 10 yerinden bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındı