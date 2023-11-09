Adıyaman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.
Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde ellerinde bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar attı.
Caddede bir süre yürüyüş yapan vatandaşlar, daha sonra dua ederek protestoyu sonlandırdı.
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