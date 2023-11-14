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        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:13
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        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Adıyaman-Kahta karayolu Kömür beldesi yakınlarında, M.A.Y. idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abuzer Ulu (61), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ulu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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