Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman-Kahta karayolu Kömür beldesi yakınlarında, M.A.Y. idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abuzer Ulu (61), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ulu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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