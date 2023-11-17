BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinden depremden etkilenen Gölbaşı'na yardım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bilgisayar laboratuvarı oluşturulması için yardımda bulundu.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen malzemeler, Mikdat Sümer Ortaokulu'na teslim edildi.

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye ikinci kez geldiğini, burada öğrenciler için bilgisayar laboratuvarı hazırladıklarını söyledi.

Büyükelçilik tarafından ilçede iki bilgisayar laboratuvarının kurulduğunu belirten Dhaheri, "Bu proje, ülkem BAE'nin eğitimi destekleme ve herhangi bir ülkenin gerçek zenginliği olarak kabul edilen insanlara yatırım yapma ve depremden etkilenen bölgelerdeki öğrenciler için uygun bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor." dedi.