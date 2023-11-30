Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Erdem'in için Elbeyi köyünde düzenlenen törene, şehidin eşi Didem Erdem, annesi Safiye Erdem, Bakan Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        2 çocuk babası olan şehidin yakınları, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törende Bakan Göktaş, polis memuru Erdem'in 20 günlük bebeğini kucağına alıp sevdi.

        Erdem'in naaşı, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor
        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor
        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi
        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi
        Adıyaman'da depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan desteği
        Adıyaman'da depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan desteği
        Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
        Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu