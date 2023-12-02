Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 8 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.