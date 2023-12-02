Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 8 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Güvenlik güçleri olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı
        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı
        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı