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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:59
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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında, Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman, Kahta Devlet Hastanesine, Fatma Kömür ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Fatma Kömür, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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