GÜNCELLEME - Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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