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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:17
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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