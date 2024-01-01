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        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:32
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        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D. bıçakla Karataş'ı ağır yaraladı.

        İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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