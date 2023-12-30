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        Traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı

        ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken traktörün çarptığı Deniz Taş (7) yaşamını yitirdi, annesi Gülay Taş ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:20
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        Traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı
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        ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken traktörün çarptığı Deniz Taş (7) yaşamını yitirdi, annesi Gülay Taş ise ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve yanındaki çocuğu Deniz Taş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocuğu ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken annesi Gülay Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Traktör sürücüsü H.Ş.'nin gözaltına alındı; kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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