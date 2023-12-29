Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 64,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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