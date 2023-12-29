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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:49
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 64,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, O.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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