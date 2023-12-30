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        Adıyaman'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:31
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        Adıyaman'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Engin Ç. idaresindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda, Ahmet P'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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