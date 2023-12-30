Adıyaman'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Engin Ç. idaresindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda, Ahmet P'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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