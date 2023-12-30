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        Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü

        Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:33
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        Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü
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        Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı.

        H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve çocuğu Deniz Taş'a (7) çarptı.

        Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Deniz Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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