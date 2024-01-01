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        Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:24
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        Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

        Ekipler ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki kıraathane, çay ocağı ve kafeteryalarda da kontrol gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, 120 araç ile 1118 kişinin kimliğini sorguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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