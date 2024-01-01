Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.
Ekipler ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki kıraathane, çay ocağı ve kafeteryalarda da kontrol gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, 120 araç ile 1118 kişinin kimliğini sorguladı.
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