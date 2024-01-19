Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, Kayalık ve Yeşilyurt Mahallelerindeki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptığını tespit ettiği B.B, A.E. ve A.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve A.E. tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.