Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Sadık Ergen idaresindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ergen ile araçta bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ergen ve Ilgar'ın cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.