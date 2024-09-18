Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Sadık Ergen idaresindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Ergen ile araçta bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ergen ve Ilgar'ın cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Adıyaman İl Jandarma Komutanı Uz'dan şehit ailelerine ziyaret
        Adıyaman İl Jandarma Komutanı Uz'dan şehit ailelerine ziyaret