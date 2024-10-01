Adıyaman'da rüzgarın kırdığı dalın altında kalan motosikletteki sürücü yaralandı
Adıyaman'da seyir halindeyken üzerine rüzgarın kırdığı ağaç dalı düşen elektrikli motosikletteki sürücü yaralandı.
Adıyaman'da seyir halindeyken üzerine rüzgarın kırdığı ağaç dalı düşen elektrikli motosikletteki sürücü yaralandı.
Gölbaşı Caddesi'nde Cemal E. idaresindeki elektrikli motosikletin üzerine şiddetli rüzgarda kırılan bir ağacın dalı devrildi.
Elektrikli motosikletiyle dalın altında kalan Cemal E. yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Cemal E. idaresindeki elektrikli motosikletin seyir halindeyken üzerine ağaç dalının düşmesi yer alıyor.
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