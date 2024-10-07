Adıyaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yalçın (37) yönetimindeki 48 VP 096 plakalı hafif ticari araç, Kızılin köyü yol ayrımında Erol B. (41) idaresindeki 27 ABR 961 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Yalçın'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı Erol B'nin tedavisi sürüyor.
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