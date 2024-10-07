Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Burada grup adına konuşan Mahmut Erdoğan, tüm insanlığın İsrail barbarlığına şahitlik ettiğini ifade etti.

Besni ilçesinde sivil toplum kuruluşu platformları tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar sürdü.

Grup, kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Dünyanın saldırılara sesiz kalmaması gerektiğini belirten Aktan, "Yüz yıldan fazladır Batı'nın işgali altında bulunan İslam coğrafyasında Filistinli kardeşlerimizin bir yıldır verdikleri destansı mücadeleyi selamlıyoruz." dedi.

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