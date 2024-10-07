Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 22:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kahta ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan kalabalık 100. Yıl Parkı'nda toplandı.

        Burada grup adına konuşan Esat Aktan, İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

        Dünyanın saldırılara sesiz kalmaması gerektiğini belirten Aktan, "Yüz yıldan fazladır Batı'nın işgali altında bulunan İslam coğrafyasında Filistinli kardeşlerimizin bir yıldır verdikleri destansı mücadeleyi selamlıyoruz." dedi.

        Grup, kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından dağıldı.

        Besni ilçesinde sivil toplum kuruluşu platformları tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar sürdü.

        Burada grup adına konuşan Mahmut Erdoğan, tüm insanlığın İsrail barbarlığına şahitlik ettiğini ifade etti.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Adıyaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Adıyaman'da 124 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Adıyaman'da 124 hafız için icazet töreni düzenlendi