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        Adıyaman'da kaçak hobi evleri mühürlendi

        Adıyaman'da inşa edilen kaçak hobi evleri mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:45
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        Adıyaman'da kaçak hobi evleri mühürlendi
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        Adıyaman'da inşa edilen kaçak hobi evleri mühürlendi.

        Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 2 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla durduruldu.

        Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Çakal Köprüsü yakınlarında yapımı devam eden 2 hobi evi için durdurulma kararı alındı.

        Karar doğrultusunda çalışmalar durduruldu alan mühürlendi.

        Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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