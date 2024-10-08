Adıyaman'da kaçak hobi evleri mühürlendi

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Çakal Köprüsü yakınlarında yapımı devam eden 2 hobi evi için durdurulma kararı alındı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 2 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla durduruldu.

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