Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 61 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Y. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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