Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi aldı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 61 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Y. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Depremde kaybettiği kızının adını akıl ve zeka oyunları atölyesi ile yaşata...
        Depremde kaybettiği kızının adını akıl ve zeka oyunları atölyesi ile yaşata...
        Adıyaman Valisi Varol, basın sitesini ziyaret etti
        Adıyaman Valisi Varol, basın sitesini ziyaret etti
        Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem y...
        Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem y...
        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı