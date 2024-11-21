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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:43
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

        N.T. idaresindeki 06 K 4781 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 02 AEB 335 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarında çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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