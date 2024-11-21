Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
N.T. idaresindeki 06 K 4781 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 02 AEB 335 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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