Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kaza farklı sebep aynı!
        Kaza farklı sebep aynı!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da iki grup arasında kavgada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki grup arasında kavgada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı