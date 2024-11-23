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        Bakan Kurum, Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:48
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        Bakan Kurum, Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kente son 4,5 ayda beşinci ziyaretini gerçekleştiren Bakan Kurum, Valilik'teki İl Koordinasyon Toplantısı'nda kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratlarının iştirak ettiği toplantıya, Japonya'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katılamadı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da şu ana kadar 17 bin 713 ev ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bine yükselecek olan teslimat sayısı gelecek yılın sonunda 42 bin 136'ya ulaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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