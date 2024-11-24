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        Adıyaman'da sağanak etkili oldu

        Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:08
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        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
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        Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

        Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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