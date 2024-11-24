Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.
Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.
Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.
Trafik ekipleri, yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlattı.
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