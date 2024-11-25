Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.
Karapınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yaşayan Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, evlerinde yarı baygın bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fırat ailesinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.
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