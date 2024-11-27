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        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:18
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        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

        H.U. idaresindeki 02 ABS 115 plakalı otomobilden, otogar yakınlarında seyir halindeyken dumanlar yükseldi.

        Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yapılan yarım saatlik çalışmalar sonucunda söndürülen araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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