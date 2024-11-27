Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
H.U. idaresindeki 02 ABS 115 plakalı otomobilden, otogar yakınlarında seyir halindeyken dumanlar yükseldi.
Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yapılan yarım saatlik çalışmalar sonucunda söndürülen araçta hasar oluştu.
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