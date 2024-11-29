Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.H. yönetimindeki 44 AAN 872 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman yolu Sanayi Kavşağı yakınında A.Ç. idaresindeki 14 NA 477 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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