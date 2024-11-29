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        Adıyaman'da kaza yapan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da park halindeki iş makinesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:16
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        Adıyaman'da kaza yapan araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da park halindeki iş makinesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAP 306 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kepçeye çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.H. ve C.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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