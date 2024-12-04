Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler köy okuluna yardımda bulundu

Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

Yelkovan İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Tutuş, sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

Öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımını gören Bursa Gürsu Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak için kolları sıvadı.

Bilir, "Getirmiş olduğumuz hediyelerin belki çok büyük maddi bir değeri yok fakat bu yardım hareketi ile bu köyümüzde eğitim gören öğrenciler ile güçlü bir bağ kurduk. Artık onların Bursa'da bir evleri var, bizlerinde burada bir köyü var. Burada ki çocukların yüzlerinde ki mutluluk paha biçilemez." dedi.

Bursa'dan gelen Talip Makascıoğlu ise Adıyaman'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.