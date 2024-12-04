Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler köy okuluna yardımda bulundu

        Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler köy okuluna yardımda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

        Yelkovan İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Tutuş, sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

        Öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımını gören Bursa Gürsu Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak için kolları sıvadı.

        Bursa'dan köye gelen gönüllü gençler, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

        Öğrencilere okul bahçesinde çeşitli gösterilen sunan gönüllü gençler, daha sonra halay çekti.

        Bursa Gürsu Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Bilir, AA muhabirine, 1300 kilometre uzaklıktan yardımda bulunmak için geldiklerini söyledi.

        Bilir, "Getirmiş olduğumuz hediyelerin belki çok büyük maddi bir değeri yok fakat bu yardım hareketi ile bu köyümüzde eğitim gören öğrenciler ile güçlü bir bağ kurduk. Artık onların Bursa'da bir evleri var, bizlerinde burada bir köyü var. Burada ki çocukların yüzlerinde ki mutluluk paha biçilemez." dedi.

        Bursa'dan gelen Talip Makascıoğlu ise Adıyaman'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Gönüllü olarak geldiğini aktaran Makascıoğlu, "Kahta ilçesindeki yardım çağrısına katkı sunmak için acil bir şekilde projemizi hazırlayarak, yardımları topladık ve Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyünde eğitim gören kardeşlerimize teslim ettik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' ist...
        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' ist...
        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin dur...
        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin dur...
        AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Baltacı'dan engelli derneğine ziyaret
        AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Baltacı'dan engelli derneğine ziyaret
        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı