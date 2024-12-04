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        Adıyaman Valisi Varol, yapımı süren kalıcı konutları gezdi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:18
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        Adıyaman Valisi Varol, yapımı süren kalıcı konutları gezdi
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Vali Varol, İndere Bölgesi'ndeki kalıcı konutları inceledi, örnek daireyi gezdi ve devam eden çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

        Varol, burada, "Burası Türkiye'nin en büyük inşaat alanı, tamamlandığında 60 bin kişiye ev sahipliği yapacak. İçerisinde sosyal donatı alanlarının fazlasıyla olacağı bir alan." dedi.

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