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        Adıyaman'da yüksekten düşen çocuk öldü

        Adıyaman'da 7 katlı bir binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:00
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        Adıyaman'da yüksekten düşen çocuk öldü
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        Adıyaman'da 7 katlı bir binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Azra Nisa Arslan (15), Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı bir binanın terasındayken aniden dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.

        İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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