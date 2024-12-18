Adıyaman'da yerli malı haftası etkinliği
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.
İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Destek Projesi" kapsamında çocuklar yerli malı haftası etkinliklerinde bir araya geldi.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, etkinlik öncesinde çocuklara yerli malının önemini anlattık.
Etkinlikte sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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