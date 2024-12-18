Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da besicilere süt sağım makinesi dağıtıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 üreticiye süt sağım makinası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da besicilere süt sağım makinesi dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 üreticiye süt sağım makinası dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen yüzde 70 hibeli, 80 üreticiye süt sağım makinesi törenle dağıtıldı.

        Dağıtım programına katılan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, desteğin besicilere hayırlı olmasını diledi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da polis vatandaşları genel asayiş olaylarına karşı bilgilendirdi
        Adıyaman'da polis vatandaşları genel asayiş olaylarına karşı bilgilendirdi
        Adıyaman'da yerli malı haftası etkinliği
        Adıyaman'da yerli malı haftası etkinliği
        Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı
        Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine inşa edilen yapılar yükse...
        Adıyaman'da yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine inşa edilen yapılar yükse...