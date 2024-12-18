Adıyaman'da besicilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen yüzde 70 hibeli, 80 üreticiye süt sağım makinesi törenle dağıtıldı.

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