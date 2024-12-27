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        Çelikhan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:20
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        Çelikhan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.

        Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yeşilyayla, Korucak, Askerhan, Fatih, Şerefkan ve Mutlu köy yolları ekiplerin yaptığı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

        Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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