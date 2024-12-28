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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu

        Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:12
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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu
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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah başlayan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

        Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        İlçede sis nedeniyle araçlar farları açık ilerlerken, Viranşehir-Mardin ile Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis lambalarını kullanmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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