Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu

İlçede sis nedeniyle araçlar farları açık ilerlerken, Viranşehir-Mardin ile Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şanlıurfa kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

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